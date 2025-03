Greenpeace fue condenada a pagar 660 millones de dólares a una empresa petrolera

Greenpeace fue condenada a pagar 660 millones de dólares por daños y perjuicios causados a la empresa petrolera estadounidense Energy Transfer, luego de haber incitado a protestas contra la construcción de un oleoducto que degeneraron en actos de vandalismo.

Un jurado declaró a la organización ambientalista como responsable de difamación, tras demandas presentadas por la firma ET, que la acusó de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock, en 2016, contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que retrasaron y elevaron los costos del proyecto.

La empresa energética, con sede en Dallas (Texas), exige 300 millones de dólares, cifra que la ONG ecologista ha advertido que amenazaría su propia existencia.

En su demanda, ET incluyó a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y Greenpeace Fund, mientras que la organización niega las acusaciones y alega que simplemente apoyó las protestas, pero no es responsable del desarrollo de las mismas.

El jurado -compuesto por nueve personas- tomó su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte, al cabo de un juicio que ha durado casi un mes.

The trial verdict is in. A jury in the Morton County courthouse found Greenpeace International and two Greenpeace entities in the United States liable for over US$ 660 million combined in Energy Transfer’s meritless SLAPP lawsuit.#WeWillNotBeSilenced pic.twitter.com/Rk1m8MECpT