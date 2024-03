Canadá entrena a tropas caribeñas que se desplegarán en Haití

Las Fuerzas Armadas Canadienses (CAF, por sus siglas en inglés) informaron este domingo que llegaron a Jamaica 70 de sus miembros para impartir formación militar a efectivos de la Comunidad del Caribe (Caricom) para ser desplegados en Haití.

"A petición del Gobierno jamaicano, impartirán formación al personal militar de las naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se dispone a desplegarse en Haití como parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad autorizada por las Naciones Unidas y dirigida por Kenia", precisó el comunicado de las autoridades canadienses que desplegaron sus uniformados el sábado.

En esta misión en Jamaica, conocida como 'Operación Helios', los miembros de la CAF impartirán formación a unos 330 militares de Jamaica, Belice y Bahamas en técnicas básicas de mantenimiento de la paz y primeros auxilios de combate, además de llevar a cabo ejercicios de validación e integración para las tropas de Caricom.

"Canadá se ha comprometido a apoyar al pueblo haitiano, que lucha por un futuro pacífico y más próspero. Al ayudar a nuestros socios de la Caricom a prepararse para desplegarse en la misión multinacional respaldada por las Naciones Unidas, Canadá está realizando importantes contribuciones a la seguridad de Haití", aseveró Bill Blair, ministro de Defensa de Canadá.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, mencionó que su país "cree en las soluciones lideradas por los haitianos para las crisis política, humanitaria y de seguridad en Haití".

