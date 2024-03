Primer ministro de Haití sigue en paradero desconocido

El primer ministro Ariel Henry, un prestigioso neurocirujano que asumió hace 30 meses la jefatura de Gobierno en Haití, no ha podido poner freno a la grave crisis en la empobrecida nación, azotada aún más desde el jueves pasado por la violencia extrema de las bandas, sin que por el momento se conozca su paradero.

Henry sigue este lunes fuera del país, aunque hay fuertes rumores de que su regreso podría ser inminente, y la última información que se tiene de él es que el sábado abandonó Kenia, adonde viajó para tratar el envío de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que espera Haití.

Signature d’un Mémorandum d’Entente en matière de police et de sécurité entre les gouvernements kényan et haïtien



Port-au-Prince, le vendredi 1er mars 2024.- Aujourd'hui 1er mars 2024, les gouvernements kényan et haïtien ont signé un Mémorandum d'Entente (MOU) portant…