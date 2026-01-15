Irán afirma en la ONU que responderá a cualquier agresión con una acción "decisiva"

El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a la región con un ataque militar.

"Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", expresó Darzi en una sesión del Consejo solicitada por la delegación de EE.UU.

El iraní insistió en que "la incitación a la violencia, el fomento de la desestabilización interna y la amenaza explícita de acción militar" contra el país suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Las protestas antigubernamentales que tienen lugar en Irán desde el pasado 28 de diciembre se han saldado con la vida de 3.428 personas, según cifras de organizaciones como Iran Human Rights (IHRNGO), y han derivado en miles de heridos.

Darzi rechazó hoy en el Consejo las acusaciones vertidas contra el régimen iraní y culpó al Estado Islámico de las muertes de manifestantes.

Según él, las protestas comenzaron de manera pacífica pero fueron posteriormente "secuestradas" por grupos armados organizados.

El diplomático iraní también acusó a Estados Unidos de implicarse de manera directa en "la promoción de disturbios violentos" en Irán y de tratar de esconder su complicidad en las manifestaciones "como parte del intento de Israel de arrastrar a EE.UU. hacia otra guerra de agresión contra Irán".

Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia, una intervención a la que la ONU se ha opuesto.

En respuesta, Darzi acusó al país norteamericano de sentar las bases para la desestabilización política con una posible intervención militar justificada "bajo una supuesta narrativa humanitaria".

Por su parte, el representante estadounidense, Mike Waltz, dijo durante su intervención que "todas las opciones están sobre la mesa" para "detener la masacre" en las protestas.

Mientras, países como Rusia o China defendieron la soberanía e integridad territorial de Irán, y en concreto la delegación rusa calificó la sesión del Consejo como "otro intento" de EE.UU. de "justificar una agresión descarada y una interferencia en los asuntos internos de un Estado soberano".

Otros países como Francia argumentaron que solo el pueblo iraní "debe decidir su destino" pero insistieron en que hay una "responsabilidad colectiva" en denunciar la violencia y la represión vista durante las manifestaciones.