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Tópicos: Mundo | Irán

Irán reportó incendio de segundo superpetrolero en menos de 24 horas en Ormuz

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Guardia Revolucionaria afirmó que el buque, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, chocó con una mina naval y sufrió una explosión en la sala de máquinas.

Irán reportó incendio de segundo superpetrolero en menos de 24 horas en Ormuz
 EFE (referencial)

Teherán aseguró que la embarcación intentaba cruzar por una ruta no autorizada y reiteró que el estratégico paso marítimo permanece cerrado.

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La Guardia Revolucionaria iraní informó que un segundo superpetrolero se incendió este sábado tras impactar con una mina naval cuando intentaba atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta "no autorizada", horas después de anunciar un accidente similar en este estratégico paso marítimo.

"Esta mañana, un segundo superpetrolero que navegaba de forma irregular se incendió violentamente tras chocar con una mina naval", anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El cuerpo militar de élite iraní indicó que el buque, que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo, sufrió una fuerte explosión en la sala de máquinas tras la colisión y quedó inmovilizado.

Según la Guardia Revolucionaria, la embarcación, cuya bandera no identificó, intentó atravesar una ruta "no autorizada" después de que el Ejército estadounidense "lo indujera, mediante engaños, a apagar todos sus sistemas de posicionamiento y radar", según su versión.

Previamente, la fuerza militar iraní había informado esta madrugada del incendio de otro superpetrolero cargado de crudo tras colisionar con una mina naval cuando navegaba por el estratégico paso marítimo con sus sistemas de navegación apagados.

"El estrecho de Ormuz está cerrado"

Se trata de al menos la sexta colisión de buques con minas navales en el estrecho de Ormuz y sus alrededores comunicada por las autoridades iraníes durante la última semana.

La Guardia reiteró hoy que el estrecho de Ormuz "está cerrado" y que el destino de los buques que incumplan sus normas de navegación en este paso "será arder en el fuego", mientras Estados Unidos trata de restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán, que Teherán considera irregular.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto.

Washington mantiene, a su vez, un cerco naval contra los puertos y buques iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación 'Paria Económico', con la que busca cortar "todas las opciones económicas" de Irán y forzar su rendición en la guerra.

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