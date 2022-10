Irán vive una de las jornadas más duras de protestas desde la muerte de Amini

Irán vivió este sábado una de las jornadas más duras de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, con enfrentamientos en una docena de ciudades, huelgas y abucheos al presidente iraní, Ebrahim Raisí, en unas movilizaciones que entran en su cuarta semana.

Tras tres días de asueto sin protestas -el miércoles fue festivo y jueves y viernes son el fin de semana en el país- la semana iraní comenzó con renovados gritos de "Mujer, libertad vida" tras las llamadas a movilizaciones por parte de centros universitarios y activistas.

En los alrededores de la prestigiosa Universidad de Sharif de Teherán pequeños grupos de jóvenes y mujeres sin velos se arremolinaban en esquinas desde las que lanzaban eslóganes, en medio de una fuerte presencia policial, con docenas de antidisturbios por la zona.

"¡Apoyadnos, apoyadnos policía!", gritaba una mujer que no llevaba velo en las inmediaciones del centro universitario a los agentes antidisturbios presentes para que se uniesen a los manifestantes.

#IranRevolution2022 Tehran, Protesters outside Sharif University chanted "Death to the dictator!" Regime security forces began firing tear gas to disperse the crowd. pic.twitter.com/fAxRCYvvDp #IranRegimeChange #نیکا_شاکرمی #مهسا_امینی

En un tenso ambiente, algunas personas discutían con policías, mientras los primeros gases lacrimógenos comenzaban a oscurecer las calles.

"Muerte a la República Islámica", gritaba un grupo de jóvenes en una calle lateral de la universidad, a lo que añadían "República Islámica no te queremos, no te queremos".

Un hombre gritaba "no tenéis honor" a los agentes, mientas varias de las tiendas de la zona tenían las persianas medio bajadas.

También se escuchaban disparos, pero no fue posible distinguir de qué tipo.

En la capital las protestas se extendieron a diferentes puntos, desde el sureño Gran Bazar, a la norteña plaza de Tajrish.

La también norteña calle Shariati fue cortada por la Policía, que disparó perdigones a los manifestantes, contaron a EFE testigos presenciales.

En otros puntos del país se vivieron también protestas, como en las ciudades de Shiraz, Isfahan, Gohardasht o Kerman, entre otras, según videos sin verificar compartidos en redes sociales por activistas y periodistas.

Los choques estaban siendo especialmente duros en el Kurdistán iraní, región de origen de Amini, donde además en su capital, Sanandaj, se vivió una jornada de huelga con comercios cerrados.

En esa urbe murió de un disparo una persona que circulaba en coche, una muerte que el jefe de Policía de la provincia, el general Ali Azadi, atribuyó a "fuerzas contrarrevolucionarias" y la oenegé Hengaw, con base en Oslo, a las fuerzas de seguridad.

Ante las fuertes protestas, los servicios de internet móvil fueron bloqueados, algo que no sucedía en los últimos días. También hubo restricciones del internet fijo, cuya velocidad descendió significativamente.

Mientras esto ocurría, Raisí daba un discurdo en la Universidad Alzahra de Teherán, exclusivamente femenina, donde afirmó que los estudiantes iraníes no permitirán que "se cumplan los sueños del enemigo" y donde según videos sin verificar de activistas fue despedido con abucheos.

Female students at the Alzahra University in Tehran chant “get lost mullahs” & “death to the oppressors” during a visit by Iran’s President, Ebrahim Raisi pic.twitter.com/tZKs9SjlQG