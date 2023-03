"Sushi terrorismo": Tres detenidos por repugnates "bromas" en cadena de restaurantes japonés

La policía japonesa detuvo a tres jóvenes en relación a los recientes casos de comportamiento antihigiénico en cadenas de sushi de Japón, como lamer las boquillas de las botellas de salsa de soja compartidas, cuyas grabaciones se han hecho virales.

Son los primeros arrestos vinculados a estos casos que se han hecho públicos. Los detenidos son Ryoga Yoshino, de 21 años, un joven de 19 años y otra de 15, cuyas identidades no han sido reveladas al ser menores a ojos de la ley japonesa, según detalles dados por las autoridades niponas y recogidos por los medios locales.

Las autoridades determinaron que Yoshino era una de las personas que aparecen en videos virales lamiendo una de las botellas de salsa de soja que se comparten habitualmente entre sucesivos clientes en un "kaiten sushi", los restaurantes con cinta transportadora de sushi de origen japonés.

El incidente tuvo lugar en un local de la cadena Kura Sushi en Nagoya, en el oeste del país, el pasado 3 de febrero.

https://t.co/BSQCKaCrqM



「くら寿司」で醤油の注ぎ口を口に含む動画投稿した吉野凌雅ら3人を逮捕!



Three people, including Ryoga Yoshino, were arrested for posting a video of themselves holding a spout of soy sauce in their mouths at Kura Sushi!#吉野凌雅 pic.twitter.com/acPHhDIeUa