Ascienden a 60 los muertos en Gaza

La cifra total de palestinos muertos por disparos del Ejército israelí en las protestas ayer lunes en Gaza contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén ascendió este martes a 60, según el Ministerio de Salud palestino, tras morir esta madrugada un hombre por las heridas recibidas.

El portavoz de ese ministerio en el enclave, Ashraf al Qedra, confirmó la muerte de Omar Abu al Fool, de 30 años, herido durante las manifestaciones sucedidas al este de Yabalia, en el norte de la Franja.

En la jornada de ayer se registraron, además de los 60 fallecidos -ocho de ellos menores-, 2.771 heridos, la mitad de ellos de bala o metralla y, entre ellos, 225 menores.

El lunes fue la jornada más mortífera en Gaza desde la operación israelí militar Margen Protector de 2014, en la que perdieron la vida más de 2.000 palestinos en 50 días.

Desde que comenzaran las protestas de la denominada Marcha del Retorno el pasado 30 de marzo han muerto 109 palestinos y más de 12.000 han resultado heridos, la mitad de ellos por munición real.

La ONG Médicos sin Fronteras denunció este martes en un comunicado oficial la violencia ocurrida, hecho que calificó de "inaceptable e inhumana".

Los palestinos conmemoran este martes la Nakba (Catástrofe) que supuso para ellos el nacimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, con una huelga general y un día de duelo por los fallecidos de ayer y se esperan protestas y enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Gaza y Cisjordania.

ONU denunció a Israel por matar indiscriminadamente

Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que Israel mata de una forma que "parece indiscriminada" y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza (la de la Franja de Gaza) no justifica el uso de munición letal.

"Parece que cualquiera puede ser asesinado o herido; mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700 metros de la valla. Dispararon a un amputado doble, ¿que amenaza es un amputado?", afirmó el portavoz en Ginebra de la Oficina, Rupert Colville.

"Parece bastante claro que se está matando de forma indiscriminada", precisó Colville.

"El uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, no el primero y debe responder a una amenaza a la vida. El intento de saltar o dañar una valla, o lanzar cocteles molotov no es claramente una amenaza de muerte", subrayó el portavoz.

Gaza bleeds. The shock & alarm at number of Palestinians killed & injured is profound. Never since 2014 Gaza conflict had so many civilian lives been lost in the Strip. World cannot turn its back on so much suffering. This concerns us all!