Hamás difunde video de un rehén extremadamente delgado en Gaza

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, difundieron este viernes un video del rehén israelí Evyatar David, en lo que parece un túnel en Gaza y extremadamente delgado, y lo anunciaron con la frase: "Ellos comen lo que nosotros comemos".

David ha perdido peso de forma radical desde la última vez que Al Qasam lo mostró en un video publicado el 22 de febrero, en el que aparecía viendo desde una furgoneta la última liberación de rehenes vivos del alto el fuego entonces en vigor. Aunque pálido y demacrado, el estado del cautivo era visiblemente mejor que el que presenta en la actualidad.

El grupo armado alterna en el video imágenes de niños claramente desnutridos en Gaza con las de David, encerrado en un habitáculo de apenas un metro de ancho, y otras del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurando que permitiría entrar una cantidad "mínima" de ayuda en Gaza con tal de poder mantener su ofensiva en la franja.

Al-Qassam Brigades have shared a video of Israeli captive Evyatar David, saying he hoped for a deal, but the government chose to starve them. “They eat what we eat, they drink what we drink. Time Is Running Out...” pic.twitter.com/waMRBiFZ7J

También aparece el ministro ultranacionalista Itamar Ben Gvir quien, a principios de semana, reaccionó a la decisión del Gobierno de permitir un mayor flujo de ayuda en la Franja diciendo: "¿Ayuda humanitaria? Lo que hay que enviar a Gaza son bombas".

"El Gobierno de ocupación ha decidido matarlos de hambre", escribe Al Qasam en su canal de Telegram al compartir el video de Evyatar David.

Es el segundo vodeo de presión psicológica que las milicias de Gaza publican en 24 horas. El jueves por la noche la Yihad Islámica Palestina difundió otro del cautivo Rom Braslavski, hablando entre lágrimas durante unos cinco minutos con un hilo de voz y pidiendo que Israel permita entrar comida al enclave.

Today, Palestinian Islamic Jihad released footage of Rom Braslavski.



Rom was kidnapped from the Nova music festival and has been held hostage in Gaza for close to 700 days.



Keir Starmer, Emmanuel Macron, and Mark Carney would like to give Rom's captors their own country. pic.twitter.com/4tBYtGuT3C