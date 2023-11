Israel: Guerra contra Hamás es la contienda "del mundo libre"

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, afirmó este miércoles que la guerra de su país contra la organización islamista Hamás no es una contienda exclusiva del Estado de Israel, sino "del mundo libre", y añadió que Irán es el principal financiador del "terrorismo" en el mundo.

"Esta no es solo la guerra del Estado de Israel, esta es la guerra del mundo libre. Necesitamos ganar esta guerra para garantizar que occidente no será el siguiente", declaró Cohen en una rueda de prensa celebrada hoy en la sede bruselense del Parlamento Europeo (PE).

El político comparó al terrorismo con el "cáncer" que busca expandirse y señaló que Israel no solo está siendo atacado por Hamás y el grupo palestino Yihad Islámica, sino también por el grupo chií libanés Hezbolá desde la frontera norte del país y por los hutíes desde Yemen.

Destacó que lo que "conecta" a esas organizaciones es Irán, país al que consideró "el número uno del mundo en financiar el terrorismo".

I arrived at the European Parliament together with the families of some of the hostages to demand that the European Union acts to release all the hostages.

We started the event with a minute of silence in memory of the 1,400 people murdered in the terrible massacre of the 7th of… pic.twitter.com/zIarg0vmOe