Israel reafirmó determinación "absoluta" para desarmar a Hamás en 2026

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, aseguró este miércoles que la determinación del Ejército para desarmar a Hamás y a otras milicias gazatíes durante el 2026 "es absoluta", informó en un comunicado.

"No cederemos y continuaremos operando hasta que el último rehén caído, el sargento de policía Ran Gvili, sea enterrado en Israel", dijo el militar según la nota oficial.

Zamir realizó este miércoles una visita de campo al sur de la Franja de Gaza junto al comandante del Comando Sur, el general Yeaniv Asor, y otros altos mandos, durante la cual conversó con las tropas y agradeció sus operaciones tras lo que calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

El jefe del Estado Mayor sostuvo que, durante el año 2025, las tropas israelíes lograron "avances sin precedentes", entre ellos un duro golpe a Hamás, el desmantelamiento de sus unidades de primera línea y el retorno de los rehenes vivos a sus hogares.

"El año 2026 será decisivo para la configuración de la seguridad del Estado de Israel", agregó.

Zamir indicó que las fuerzas israelíes continuarán desplegadas a lo largo de la denominada 'línea amarilla' que describió como una nueva frontera de seguridad y una línea defensiva reforzada destinada a facilitar respuestas operativas rápidas.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, afirmó este lunes que el pueblo palestino "no renunciará a sus armas mientras persista la ocupación" israelí y reafirmó su "derecho inherente" a responder a los "crímenes" de Israel, al que acusó de haber violado el alto el fuego en Gaza.

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor, el pasado 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave elevó a 415 en su último recuento oficial esta semana (sin incluir los datos de hoy).

Entre ellos, se encuentran tanto milicianos como civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % del territorio de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 71,269 palestinos en ataques israelíes y más de 171.232 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino, vinculado al gobierno de Hamás.