Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

ONU considera "intolerable" el veto israelí a varias ONG para operar en Gaza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Desde el 1 de enero, 37 organizaciones no podrán trabajar en la zona, ya que el gobierno israelí considera que sus empleados "estuvieron involucrados en actividades terroristas".

El alto comisionado Volker Türk denunció un "patrón de restricciones ilegítimas al acceso humanitario".

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó este miércoles de "intolerable" la decisión de Israel de suspender la licencia a varias ONG internacionales para operar en Gaza.

El Gobierno israelí anunció este martes la suspensión de las licencias de hasta 37 ONG que trabajan en Gaza y en Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026 porque considera que sus empleados "estuvieron involucrados en actividades terroristas", según fuentes del Ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

"Unas suspensiones tan arbitrarias empeoran una situación ya intolerable para la gente de Gaza", advirtió Türk.

Para el alto comisionado, esto responde a un "patrón de restricciones ilegítimas al acceso humanitario" y recordó otras medidas en este sentido de Israel, como la prohibición de operar a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), los ataques a ONG palestinas e israelíes, y los fuertes problemas de acceso a la Franja de Gaza de otros organismos de la ONU y actores humanitarios.

Además, el alto comisionado urgió a todos los Estados, "particularmente a aquellos con influencia", a tomar medidas urgentes e insistir ante Israel para que permita "de inmediato" la entrada de ayuda en Gaza "sin obstáculos".

"Les recuerdo a las autoridades israelíes su obligación bajo el derecho internacional humanitario de asegurar los suministros esenciales para la vida diaria en Gaza, incluyendo los permisos y la facilitación de ayuda humanitaria", remarcó Türk.

