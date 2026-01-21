UDI anuncia vuelco electoral: tras reconteo, su diputado se impone en el Maule

La UDI anunció que un nuevo recuento de votos en el distrito 17 de la Región del Maule terminó modificando la conformación de la Cámara de Diputados, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmara que el diputado gremialista Felipe Donoso logró la reelección, dejando finalmente fuera del Congreso al candidato del Partido de la Gente (PDG) Guillermo Valdés.

La revisión se originó tras reclamaciones presentadas por la lista de Chile Vamos y Demócratas, luego de detectarse inconsistencias en la calificación inicial de los resultados.

Según el fallo del Tricel, dicha lista superó por 30 votos a la del PDG, lo que le permitió quedarse con dos escaños en el distrito: uno para Jorge Guzmán (Evópoli) y otro para Donoso, publicó Emol.

En el distrito 17 habían sido proclamados inicialmente los oficialistas Roberto Celedón, Priscila Castillo y Javier Muñoz, junto a los republicanos Benjamín Moreno y Germán Verdugo, además de Guzmán y Valdés.

Sin embargo, el nuevo cómputo dejó sin escaño al representante del PDG y consolidó el regreso de Donoso a la Cámara.

Con esta corrección, la Unión Demócrata Independiente (UDI) aumentó su bancada a 19 diputados, mientras que el PDG bajó a 13. A nivel global, el ajuste dejó a la derecha a solo un voto de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados.

Tras conocerse la resolución, Donoso valoró el fallo y señaló que el Tricel "viene a confirmar lo que siempre sostuvimos: que habíamos obtenido un triunfo legítimo en las urnas, pero que producto de un desorden en el proceso se proclamó erróneamente a otro candidato".

En la misma línea, el abogado de la UDI Pablo Toloza afirmó que el proceso confirmó que "hubo un error en la calificación de la elección" y que ahora se espera la resolución definitiva del Tricel para ratificar formalmente el resultado.

PDG enfrenta las "publicaciones falsas" de la UDI

Luego de que la UDI publicara en sus redes que Donoso finalmente sí fue reelecto, en desmedro de Valdés, el Partido de la Gente (PDG) rechazó la versión y acusó que el futuro partido oficialista falseó información.

"Venimos a desmentir categóricamente las publicaciones falsas emanadas desde el corazón de la Unión Demócrata Independiente, en las cuales se asegura que el PDG habría perdido al diputado electo por el distrito 17 de la Región del Maule, Guillermo Valdés, tras una solicitud hecha por la UDI para revisar algunas mesas electorales", dijo Rodrigo Vattuone, timonel de la tienda de Franco Parisi.

En una declaración pública, el dirigente dijo que asistió personalmente "a la revisión de las actas correspondientes a 16 mesas del distrito 17, un proceso que se llevó a cabo de manera transparente y que fue encabezado de manera presencial por tres ministros integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones".

"Los resultados y definiciones de dicha revisión serán comunicados en los tiempos y formas que el tribunal disponga, de acuerdo con la legislación electoral vigente. Es una vergüenza que desde la UDI, de manera matonesca, intenten revertir 'por secretaría' la voluntad soberana de los habitantes de la Región del Maule y que, no conformes con eso, intenten manipular a la opinión pública con información falsa", remató.

Según el conteo del Servel, que siempre debe ser ratificado por el Servel, Donoso logró 21.715 votos, y su lista completa un total de 95.575 sufragios. En tanto, Valdés sumó 12.315 votos personales, y el PDG como lista llegó a 48.025 preferencias; aplicándose el Método D'Hondt para la definición de los cupos para cada pacto.