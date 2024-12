WCK suspende operaciones en Gaza tras ataque israelí contra sus empleados

La ONG World Central Kitchen (WCK), del chef español José Andrés, anunció que dejará de operar en Gaza tras el ataque israelí contra uno de sus vehículos, en el que según medios locales murieron tres de sus empleados, uno de ellos identificado como un miliciano de Hamás por el Ejército israelí.

"World Central Kitchen no tenía conocimiento alguno de que ninguna de las personas que viajaban en el vehículo tuviera presuntos vínculos con el ataque de Hamás del 7 de octubre", dijo hoy la organización en un comunicado en X, tras la acusación del Ejército de que uno de los trabajadores era un miliciano que participó en los ataques del 7 de octubre.

"Nuestros corazones están con nuestros colegas y sus familias en este momento inimaginable", añadió la ONG.

We are heartbroken to share that a vehicle carrying World Central Kitchen colleagues was hit by an Israeli airstrike in Gaza.



At this time, we are working with incomplete information and are urgently seeking more details.



World Central Kitchen had no knowledge that any… pic.twitter.com/7fPLZ8z9Vy