Egipto espera anunciar en enero el inicio de la segunda fase del alto el fuego en Gaza

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, aseguró este domingo que espera anunciar "el próximo mes" de enero el inicio de la segunda fase del acuerdo sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras las negociaciones el fin de semana entre países mediadores en el conflicto.

Abdelaty explicó que la situación "avanza positivamente" y espera que en enero se anuncie el inicio de esta fase, con el despliegue del comité palestino en la Franja y la movilización de fuerzas en el marco de la fuerza internacional de estabilización, indicó en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias oficial egipcia MENA.

Asimismo, señaló que "los contactos continúan", en referencia a la reunión celebrada ayer sábado entre los países mediadores -Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía-, en la ciudad estadounidense de Miami, para avanzar hacia la segunda fase del plan de paz en Gaza.

El ministró insistió en que Egipto es clave el desarme de milicias, el despliegue de una fuerza internacional, la formación de un consejo de paz y el despliegue del comité administrativo tecnocrático palestino, que gestionará los asuntos de la Franja.

Los avances de la segunda fase

Abdelaty hizo hincapié en la fuerza internacional y afirmó que se desplegará para verificar el alto el fuego y el grado de compromiso de ambas partes, así como para rechazar cualquier violación o incumplimiento, "como las que se están produciendo".

Señaló que siempre cuentan "con el socio estadounidense y la participación directa del presidente estadounidense, Donald Trump, en este asunto, y esperan que en el próximo período se tomen medidas para iniciar la implementación práctica de la segunda fase".

Egipto y Catar, que median junto con EE.UU entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, mantienen contactos con las partes para acelerar el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego, que se basa en el plan de paz de Trump para el fin de la guerra y la reconstrucción de Gaza.