Policía egipcia mantiene detenido a un bloguero por difundir el ateísmo

La Policía egipcia mantiene arrestado desde el pasado miércoles al bloguero Sherif Gaber, conocido por difundir ideas sobre el ateísmo en su espacio de Internet, según informaron fuentes activistas.

Gaber fue detenido en el aeropuerto internacional de El Cairo el miércoles pasado cuando se disponía a viajar al extranjero, según señaló el secretario general de la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, Gamal Abdelrahim.

Desde entonces, Gaber permanece incomunicado, y tanto su familia como su abogado no conocieron hasta hoy domingo su paradero, cuando se pusieron en contacto con las autoridades, según la misma fuente.

El responsable de la ONG explicó que la fiscalía está investigando una denuncia contra Gaber, sin detallar los cargos, pero todavía no ha formalizado ninguna orden de detención.

La persecución

En Egipto el ateísmo está perseguido y se han registrado varios casos de arrestos de personas que niegan la existencia de dios, por lo que han sido acusados por el delito de ofensas religiosas.

Un grupo de diputados presentó una propuesta legislativa para prohibir por ley el ateísmo, pero el proyecto todavía no ha sido tramitado.

As expected. today some muslim lawyers reported me to the attorney general because of my videos. i'll probably get arrested in the next few days, but i don't want you to get mad. i'll keep making videos when i get out.. i'll write the scripts in prison.https://t.co/QK9vaa7sNk