Noticiero mostró testículos en plena transmisión del eclipse en México

Un noticiero mexicano causó revuelo luego que mostró accidentalmente los testículos de un hombre, en plena cobertura en vivo del eclipse solar que se pudo apreciar en Norteamérica.

La situación ocurrió el pasado lunes, cuando los presentadores de noticias de RCG Media le pidieron a la audiencia que enviaran sus propios registros del fenómeno astronómico. Fue entonces que se mostró una imagen que tenía de fondo una luz, la cual rápidamente fue tapada con los genitales.

Una de las presentadoras se mostró realmente impactada ante la situación, mientras que uno de sus compañeros continuó comentando el eclipse y la otra colega se limitó a mirar el celular.

Posteriormente, el presentador hizo un llamado de atención a los productores del programa para que revisaran bien los vídeos que les llegaban al programa antes de emitirlos en vivo.

NEW: Mexican media outlet RCG Media plays video of a man’s testicles thinking they were showing the eclipse.



Someone’s getting fired.



Shortly after the image displayed for all their viewers to see, the production team quickly removed it.



The hosts were clearly… pic.twitter.com/UlDnR0RI6t