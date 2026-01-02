Síguenos:
Tópicos: Mundo | México

Sheinbaum destaca que México es "el país con menos aranceles" del mundo con EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La mandataria subrayó que el T-MEC y la integración con EE.UU. y Canadá sostienen la estabilidad comercial del país pese a los aranceles.

Sheinbaum afirmó que México mantiene los aranceles más bajos a nivel global gracias al acuerdo comercial y al vínculo con el Gobierno estadounidense.

Sheinbaum destaca que México es
Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde abordó el impacto de los aranceles de EE.UU. y defendió la estabilidad económica de México.

En portada

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que México mantiene solidez y certidumbre económica pese a los aranceles de EE.UU., destacando que el T-MEC y la relación con el gobierno de Donald Trump han permitido que el país tenga, en promedio, los aranceles más bajos del mundo.

Reconoció que las exportaciones de vehículos cayeron en 2025 debido a los aranceles y, principalmente, a la menor demanda en EE.UU., aunque subrayó que la tendencia comenzó a revertirse hacia el cierre del año.

"Baja un poco la industria la exportación de autos de la industria automotriz por dos razones: una, porque hay un arancel en el caso de la automotriz. Pero sobre todo por la caída de la demanda en Estados Unidos", aunque destacó que la tendencia comenzó a revertirse hacia el cierre del año.

Sin embargo, sostuvo que esta baja fue compensada por el crecimiento de otros sectores, especialmente la industria electrónica, lo que permitió un aumento de las exportaciones totales y consolidó a México como el principal comprador de productos estadounidenses.

Sheinbaum citó además un análisis del diario Wall Street Journal que, dijo, reconoce que "México es el que más gana aún con los aranceles que tenemos en acero y aluminio y particularmente en la industria automotriz".

En el plano financiero, la mandataria defendió la estabilidad del peso mexicano al señalar que "el peso no estaría como está si no hubiera certidumbre", y destacó que México se ubicó entre los países de América Latina con mayor apreciación de su moneda

