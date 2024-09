Familia se niega a vender terreno rodeado por decenas de casas

Una familia que se niega a vender su terreno para construir nuevas viviendas, ahora vive directamente en el medio de una extensa urbanización en la ciudad de Sídney, Australia.

Se trata de la familia Zammit, quienes poseen una mansión con un jardín de 200 metros, mientras filas y filas de casas idénticas se alinean a su alrededor.

Según dio a conocer Daily Mail, la familia ha recibido ofertas de hasta 48 mil millones de pesos chilenos de inmobiliarias para derribar el terreno y construir al menos 40 casas. Sin embrago, los propietarios del hogar sigue sin cambiar de parecer.

La situación recuerda a la escena de la película "Up", donde Carl Fredricksen se niega a vender su casa a una empresa constructora, hasta que finalmente se convierte en la única diferente del sector.

Los Zammit han admitido anteriormente que el lugar ha cambiado radicalemente desde que se mudaron allí hace 16 años, ya que "solía ser una tierra de cultivo salpicada de pequeñas casas y cabañas de ladrillo rojo. Cada casa era única y había muchísimo espacio, pero ya no es así. Simplemente no es lo mismo".

