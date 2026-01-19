Tres ataques de tiburón en 24 horas alarman a Sidney: Dos niños y un adulto los afectados

En poco más de 24 horas se registraron tres ataques de tiburón en distintas playas de Sídney, Australia.

Dos niños y un adulto resultaron heridos, pero ninguno de los casos tuvo un desenlace fatal, confirmaron las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron luego de un fin de semana con intensas lluvias, situación que, de acuerdo con especialistas, pudo favorecer la presencia de escualos cerca de la costa por la mezcla de agua dulce y salada, especialmente en la desembocadura de ríos y en sectores poco profundos.

El episodio más grave ocurrió la tarde del domingo en Shark Beach, en el sector oriente de la ciudad, donde un tiburón toro atacó a un niño de 12 años que se encontraba saltando desde una formación rocosa junto a un grupo de amigos.

El menor permanece internado en estado crítico en el Hospital Infantil de Sídney con lesiones de gravedad en ambas piernas.

Desde la Policía señalaron que la rápida reacción de sus amigos fue clave para salvarle la vida, ya que se lanzaron al agua para ayudarlo antes de la llegada de los equipos de emergencia, y aplicaron torniquetes para controlar la hemorragia.

El segundo incidente se registró este lunes en la playa de Dee Why, al norte de Sídney: un niño de 11 años practicaba surf y un tiburón mordió su tabla, arrancando un trozo sin provocarle lesiones.

Salvamento Marítimo informó que el menor salió del mar por sus propios medios y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre temporal de la playa y desplegaron drones, motos de agua y patrullas marítimas para monitorear el sector y ubicar al animal.

Más tarde, un hombre de cerca de 20 años resultó gravemente herido tras otro ataque de tiburón en la playa de North Steyne. El hecho fue calificado como "grave" por Salvamento Marítimo y el afectado fue trasladado en estado crítico al hospital Royal North Shore.

De acuerdo con una base nacional de registros, entre 1791 y 2025 se han reportado más de 1.280 ataques de tiburón en Australia, cerca de 260 de ellos con resultado fatal.

El tiburón toro, identificado en al menos uno de los casos recientes, es una de las especies que más participa en este tipo de incidentes en la costa este del país.