Fundación Jaime Guzmán: "Para la promesa del Gobierno de emergencia se necesitan caras nuevas"

A pocas horas del esperado anuncio del primer gabinete ministerial de José Antonio Kast, el análisis político en El Primer Café se centró este lunes en el complejo equilibrio que el Presidente electo deberá establecer entre la experiencia técnica y la renovación de liderazgos.

El debate giró en torno a si el diseño ministerial se inclinará hacia un círculo de hierro basado en la confianza personal y con figuras independientes o hacia una representación partidaria tradicional.

Claudio Arqueros, director de la Fundación Jaime Guzmán, ligada a la UDI, advirtió que mantener a las "mismas caras" de siempre arriesga diluir la identidad del proyecto que le dio el triunfo a Kast.

"Se necesitan nuevas caras para lo que ha sido la promesa del Gobierno de emergencia. Esas nuevas caras deben dar también una señal de que estamos ante un Gobierno de unidad efectivamente, si eso también fue un llamado al Presidente. Ese es el equilibrio que el Presidente tendría, a mi juicio, que buscar", instó el filósofo y académico.

"No podemos tener mismas caras si lo que estamos promoviendo es algo nuevo en virtud de cierta emergencia y es lo que le dio el triunfo a José Antonio Kast también: él se ha diferenciado del resto de las derechas, más allá del Gobierno de unidad que ha propuesto, prometido, llamado", sostuvo Arqueros.

Ubilla: "No están los tiempos para el cuoteo"

Por su parte, el exsubsecretario del Interior y militante de Renovación Nacional Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil de la Fundación Libertad y Desarrollo, defendió que el Mandatario tenga plena libertad para elegir un equipo de su círculo de hierro, afirmando que su gabinete "tiene que ser de confianza plena del Presidente de la República".

"Su compromiso es un Gobierno de emergencia y de unidad para efectos de sacar adelante una agenda en materias de desarrollo económico, crecimiento, empleo, etcétera, en lo económico; el tema migración y el tema de seguridad", recordó el sociólogo, añadiendo que "un proyecto de emergencia requiere ese fiato entre el Presidente y sus equipos, que están dados principalmente por los ministros y las ministras".

Respecto a la relación con los partidos de Chile Vamos, la otrora autoridad de Gobierno valoró que se haya dado libertad de acción a Kast, descartando que la inclusión de independientes signifique una falta de cuadros en las colectividades.

"El Presidente cree que esas personas que va a convocar le pueden dar respuestas más efectivas a su agenda en los próximos 90 días", precisó, enfatizando que "no están los tiempos para el cuoteo", pero sí para que "los partidos tienen que poner a disposición a su mejor gente para efectos no solo de administrar el Gobierno y colaborar con la agenda del Presidente, sino que también con la relación con el Parlamento".

"La agenda de emergencia tiene un eje distinto (al de otros Gobiernos). Por ejemplo, si en el eje crecimiento hay más gente de un partido que tiene ventajas comparativas que otro, bienvenido sea", concluyó.