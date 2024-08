Empresaria llamada Carolina Herrera ganó disputa legal con diseñadora por uso del nombre

La empresaria peruana María Carolina Herrera Herrera ganó recientemente una batalla legal con la diseñadora venezolana Carolina Herrera, luego que esta última quisiera frenar la inscripción del emprendimiento de jabones que tenía la mujer en Lima.

Según detalló el medio Panorama, el conflicto comenzó hace dos años cuando el hijo de la emprendedora registró la marca: "La Jabonera by María Herrera", emprendimiento de su madre con el que ocupa su dinero para esterilizar animales en situación de abandono.

"Para dejar un mundo mejor; al final la plata es mía", dijo Herrera a dicho medio, cuyo negocio lo tiene en su casa en Ate-Vitarte, donde irónicamente corresponde a la 212, igual a la línea de la figura de la moda.

La mujer relató que la pelea legal inició en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por el uso comercial del apellido que comparten.

"Carolina Herrera es mi nombre, lo tengo en mi documento de identidad y soy peruana. Tengo todo el derecho de usarlo como a mí me convenga y me parezca", aseveró la empresaria que prefiere las fragancias de Elizabeth Arden, antes que las de la diseñadora venezolana.

El conflicto legal

Herrera relató que la inscripción del nombre en Indecopi fue un regalo de su hijo Darío Morales, egresado de la carrera de Derecho. "Me quiso dar una sorpresa por navidad y registrar la marca", apuntó.

No obstante, reparó en que "al poco tiempo me llegó la notificación de un abogado que me dijo: 'Señora, ¿no quiere que la asesora en el problema que tiene en la Indecopi? Y yo dije: ¡Qué!".

Carolina Herrera Ltd. envió en noviembre de 2021 un documento para detener la inscripción de la marca, que tenía registro por distintos productos de preparaciones para blanquear, jabones no medicinales y productos de perfumería, apelando a que se trataba de productos del mismo rubro.

Fallo a favor de la empresaria

Por su parte, el emprendimiento -representado legalmente por Darío Morales- planteó que "Herrera" es un término distintivo y que apellidarse así no da derecho a obtener un registro de marca con este nombre.

Asimismo, sostuvo que el apellido "Herrera" es común en el país andino y también que una marca conformada por un apellido no impide a otras personas que lo compartan poder utilizarlo para identificarse en el ámbito civil.

La mujer, por su parte, declaró que en un momento vio el caso perdido, pero su hijo la alentó a seguir. "Yo sabía que era Carolina Herrera, que hay un estudio que les lleva los casos en cada país. Ante la primera apelación dije: 'ya fue', pero mi hijo me dijo 'vamos a lucharla', relató.

Ante los argumentos de la defensa, el Indecopi falló a favor del emprendimiento y resolvió que no existía riesgo de confusión entre las marcas, ya que sus signos no eran semejantes. En esa línea, recalcó que la grande de moda utiliza el nombre "Carolina Herrera", mientras que la peruana "María Herrera".

El órgano concluyó que otorgar el derecho exclusivo sobre el apellido "Herrera" a Carolina Herrera habría limitado injustamente el uso del apellido para otras personas en actividades comerciales.