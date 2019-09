Boris Johnson negó haber acosado a una periodista cuando dirigía una revista

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, negó las acusaciones de una periodista que afirmó que este la manoseó cuando era el director de la revista conservadora The Spectator, en 1999.

"Esto es completamente falso", aseguró su vocero oficial, quien esta semana afrontará el congreso anual de su partido en Manchester envuelto en una nueva polémica sobre su vida personal.

La periodista Charlotte Edwardes reveló el domingo en un artículo en The Sunday Times para conmemorar los dos años del movimiento feminista #MeToo que el actual jefe del gobierno la acosó cuando trabajaba para él.

Edwardes relata con detalle que durante una comida de empresa, Johnson, que estaba sentado a su lado, le apretó el muslo por debajo de la mesa y siguió subiendo la mano hasta que ella se estremeció.

Cuando después ella lo comentó con una mujer que estaba sentada a su otro lado, esta le dijo: "Dios mío, me ha hecho exactamente lo mismo".

Después de que Johnson negara la acusación, la periodista respondió en su Twitter que "si el primer ministro no recuerda el incidente entonces claramente tengo mejor memoria que él".

I wrote about the time Boris Johnson squeezed my thigh over lunch - while doing the same thing to the woman sitting on his other side #DoubleThighSqueezer @TheSTStyle @thesundaytimes https://t.co/AzUANcRYJx