El funeral de Isabel II brindó un adiós majestuoso a la reina más longeva de Reino Unido

En una ceremonia de otro tiempo, de solemnidad sobrecogedora, la reina Isabel II recibió este lunes un último adiós que devuelve todo su sentido al apelativo de majestuoso y evidencia que nadie maneja mejor los ritos y la pompa que la monarquía británica.

El funeral de Estado en la abadía de Westminster por Isabel II, fallecida el 8 de septiembre, puso el broche a diez días de luto nacional con una puesta en escena sin par en el mundo.

Si la monarquía no solo sobrevive en el Reino Unido del siglo XXI, sino que parece prosperar, se debe en buena medida a su maestría para mantener vivos símbolos que parecen remontarse a la noche de los tiempos, por mucho que en algunos casos apenas daten de hace unas décadas.

El ritual, que pide dejar aparcado el análisis racional para dar rienda suelta a la fascinación, estuvo a la altura de la relevancia histórica de Isabel.

El féretro recubierto con el estandarte real salió como estaba estipulado a las 10.44 (09.44 GMT) del Palacio de Westminster, sede de la soberanía popular, para recorrer los cientos de metros que lo separan de la abadía del mismo nombre.

Allí, en el mismo lugar donde la reinmia contrajo matrimonio con el príncipe Felipe y donde fue coronada en 1953, lo esperaban dos mil invitados, entre ellos decenas de jefes de Estado, como el rey de España, Felipe VI, o los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y Francia, Emmanuel Macron.

Arrastrada con cuerdas por 142 miembros de la Marina Real, un carro de cañon transportó los restos mortales, seguida por miembros de la familia real, a la cabeza de los cuales se hallaba un emocionado rey Carlos III.

Pese a que la Commonwealth (vestigio de la era colonial cuya desaparición presenció la reina) atraviesa por momentos complicados, eso no impidió que jinetes de Policía Montada de Canadá abriesen el cortejo fúnebre.

Tras ellos, con su parafernalia tan característica como los sombreros de piel de oso de la Guardia Real, diferentes cuerpos militares desfilaron al son de las gaitas de regimientos escoceses e irlandeses.

Una tarjeta escrita a mano sobresalía encima del féretro, entre la corona imperial, el orbe real y el cetro de oro: "En memoria amorosa y devota". Firmado: "Charles R", el primogénito de la difunta y nuevo soberano, Carlos III.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

UN RITO PERFECTAMENTE COREOGRAFIADO

Con los invitados ya instalados, entre ellos 200 miembros de la sociedad civil reconocidos por sus obras por la reina, el féretro fue introducido en el templo a las once en punto (10.00 GMT) para que el coro de la abadía lo recibiese con el canto "Yo soy la resurrección y la vida", que ha sonado en cada funeral de Estado desde el siglo XVIII.

Tras el recibimiento por el deán de Westminster, David Hoyle, y la lectura del Evangelio según San Juan por la primera ministra, Liz Truss, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, pronunció un sermón en el que destacó la vocación de servicio de Isabel II.

"Su difunta Majestad, como es bien sabido, declaró en su discurso de su 21 cumpleaños que toda su vida estaría dedicada a servir a la nación y a la Commonwealth. Rara vez se ha cumplido tan bien una promesa", dijo.

The Cavalry Last Post is sounded by the State Trumpeters of the Household Cavalry before the Nation fell silent in Remembrance of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/ap5ccCiQW2 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

En medio de una solemnidad absoluta, apenas las indicaciones que el príncipe Guillermo hacía a su hijo Jorge, de 9 años, quebraban una ceremonia concebida para subrayar la inmutabilidad de la Corona.

El himno nacional "Dios salve al rey", adaptado a su nueva letra tras la muerte de la reina, selló el funeral y, de alguna forma, toda una época.

Con dos minutos de silencio seguidos en todo el país y un lamento interpretado por un gaitero escocés, petición expresa de Isabel II, culminó un rito coreografiado para quedar inscrito en la historia.

El cortejo fúnebre partió poco después del mediodía hacia el castillo de Windsor, donde Isabel II será enterrada junto a su marido, fallecido el año pasado a los 99 años.

Los británicos demostraron su devoción por la monarca llenando las calles del centro de la capital, hasta el punto de obligar a las autoridades a cerrar el acceso a los lugares desde los que se podía ver la procesión poco después de las 09.00 (08.00 GMT).

Pese a aquello, el silencio se adueñó de las calles al paso de la comitiva.

UN SERVICIO RELIGIOSO DESPIDIÓ A ISABEL II EN WINDSOR

En la capilla de San Jorge del castillo de Windsor se realizó un servicio religioso para despedir a Isabel II, una ceremonia con unos 800 invitados, entre ellos miembros de las casas reales europeas.

El rey de España, Felipe VI, y la reina emérita Sofía se desplazaron a Windsor tras asistir al funeral en la capital británica, mientras que la reina Letizia no pudo asistir a la misa al deber tomar un vuelo con destino a Nueva York y el emérito Juan Carlos declinó la invitación.

El deán de Windsor, David Commer, ofició la misa en San Jorge, donde se realizan bautizos, bodas y funerales de la realeza británica, el mismo escenario que el año pasado acogió el funeral del duque de Edimburgo, esposo de la reina, cuya sepultura se encuentra en la cripta del castillo, donde será enterrada Isabel II.

En la oportunidad fueron retirados del féretro de Isabel II, la Corona Imperial, el orbe y el cetro de la soberana, que finalmente fue despojado de los símbolos de su reinado.

A partir de las 19.30 hora local (18.30 GMT), se realizará un nuevo servicio privado, reservado a los miembros más cercanos de la familia real británica, donde se dará el último adiós a la soberana.