Hombre se toma su propia orina añeja: Asegura que es "su secreto de la eterna juventud"

Harry Matadeen, un hombre de 34 año, cada día bebe 200ml de su propia orina porque asegura que tiene un efecto profundo en la apariencia física y la salud mental.

Según informa LADbible, el británico comenzó a tomarse su pipí en 2006, cuando decidió probar la "terapia de orina" tras luchar con depresión y ansiedad social. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una práctica habitual que actualmente define como su "secreto de la eterna juventud".

Matadeen asegura que ingiere, tanto el líquido recién expulsado del cuerpo, como también la orina que almacena con un mes de anticipación, la cual suele complementar con algo fresco.

"La orina fresca nunca es tan mala como imaginas: tiene un olor neutro y no tiene mal sabor a menos que seas realmente tóxico. Pero la orina envejecida siempre huele mal y el sabor es refinado y adquirido. ¡Solo diré que lleva un tiempo acostumbrarse!", comentó el sujeto, quien agregó que "ahora me gusta el olor y el sabor de mi orina envejecida, debido a la neuroasociación de los beneficios y la alegría que me da después de que la tomo".

Asimismo, Matadeen suele frotar el líquido en su piel, ya que además de ser "el mejor alimento para el cutis" que ha encontrado hasta la fecha, asegura que una vez que se la aplica "la diferencia es instantánea, manteniéndola suave, joven y elástica".

"A veces, cuando estoy en los urinarios y nadie está mirando, ahueco mi mano y salpico la orina fresca que estoy excretando en mi cara y la froto", afirmó el británico.



No obstante, el doctor Jeff Foster comentó al medio anteriormente mencionado que se desconoce la existencia de beneficios a la salud por beber o aplicar la orina en el cuerpo, y que ingerirla "por vía oral, es mucho peor: en realidad puede acelerar el proceso de deshidratación y potencialmente introducir bacterias".

"La orina es un producto de desecho que contiene aproximadamente un 90 % de agua. El resto es amoníaco, sales, algunas bacterias y otros productos de desecho" explicó el médico y agregó que "los productos de desecho son desechos por una razón".