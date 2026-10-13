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Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

Gobierno envió mensaje de apoyo al Papa León XIV tras cirugía por cáncer pulmonar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La administración del Presidente Kast acompañó con "especial afecto al Sumo Pontífice en estos momentos y a todos los fieles que profesan la religión católica".

Gobierno envió mensaje de apoyo al Papa León XIV tras cirugía por cáncer pulmonar
 ATON/EFE (archivo)

El Estado expresó el anhelo de que la autoridad papal "pronto pueda retomar con plenitud su ministerio".

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El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó este martes los deseos del Gobierno de una "pronta y completa recuperación" del Papa León XIV, luego de que la máxima autoridad de la Iglesia Católica fuera sometida a una intervención quirúrgica.

A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo enfatizó que el país y la Santa Sede "comparten una larga y profunda relación, forjada en momentos decisivos de nuestra historia".

En ese mismo marco, la administración del Presidente José Antonio Kast recalcó que acompaña "con especial afecto al Sumo Pontífice en estos momentos y a todos los fieles que profesan la religión católica".

"Hacemos votos para que la fortaleza, la serenidad y la esperanza acompañen a Su Santidad en estos días, y que pronto pueda retomar con plenitud su ministerio", cerró el escrito.

Según reveló el Vaticano, el papa León XIV -de 71 años- padece de adenocarcinoma pulmonar, un cáncer maligno que se origina en las células glandulares del tejido que reviste los órganos internos.

En la cirugía de este martes, al sacerdote estadounidense se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una cirugía videoasistida que aproximadamente duró 90 minutos.

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