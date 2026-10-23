Venezuela: Nueva coalición opositora exigió fecha "precisa y próxima" de presidenciales

Alianza por Venezuela (AVE), una nueva coalición integrada por pequeñas organizaciones políticas y sociales, exigió este viernes a la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición que se establezca una fecha "precisa y próxima" para la realización de las elecciones presidenciales en el país, luego de casi diez meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"En nuestra inquebrantable determinación de lucha por el bienestar del pueblo venezolano (...) hemos decidido elevar nuestra exigencia por una fecha precisa y próxima para la realización de las elecciones presidenciales", señala un documento leído por el coordinador de la alianza, Noel Álvarez, que será entregado próximamente a la jefa de la oposición en el diálogo, Dinorah Figuera.

Esta coalición, conformada por partidos minoritarios como Bandera Roja o Alianza Bravo Pueblo y que apoya el liderazgo de María Corina Machado, consideró que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dilatando la convocatoria como parte de una estrategia para mantenerse en el poder a cambio de "entregar" la soberanía y las riquezas a Washington.

"Tales maniobras constituyen, además, una afrenta contra la aspiración legítima del pueblo venezolano de darse el Gobierno que decida con su voto en las urnas electorales", indicó la alianza.

Por ello, solicitó públicamente a Figuera que "en ejercicio de sus responsabilidades como representante de un sector de la oposición democrática venezolana ante la comisión de negociación" que "eleve a dicha instancia esta exigencia con la determinación y urgencia que el país reclama".

El miércoles en una entrevista al diario El Nacional, Figuera manifestó su deseo de que los comicios presidenciales en Venezuela se celebren a finales del próximo año o inicios de 2028.

Luego, en unas declaraciones a la prensa, al término del tercer ciclo de diálogo, la opositora remarcó que esta es una opinión personal y que aún no hay una fecha acordada, además de dejar claro que la potestad para la convocatoria a elecciones la tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El diálogo venezolano es impulsado por Estados Unidos en el marco de su plan de transición luego de haber capturado a Maduro y se espera que con él se alcancen acuerdos para la renovación de las instituciones en el país caribeño, señalada de responder a los intereses del Gobierno, lo que incluye designación de un nuevo CNE y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Hasta ahora, las partes solo han avanzado en el proceso de renovación del TSJ, acuerdos para la revisión de leyes que restringen el espacio cívico y que dictan inhabilitaciones políticas, así como el levantamientos de algunas medidas en materia de libertad de expresión, entre otros.