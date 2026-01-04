Síguenos:
Captura de Maduro: la cronología del día que conmocionó al mundo

Publicado:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron "capturados y sacados del país".

Horas después, el líder chavista descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

Escucha la cronología de los hechos en el informe de la periodista Paula Lillo.

