Municipalidad de Santiago evalúa futuro de desplomada casona que obligó a vecinos a evacuar

La Municipalidad de Santiago evaluará si derrumbar o reparar la casa okupa que se desplomó parcialmente y obligó a evacuar preventivamente a residentes de 40 departamentos de un edificio colindante.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, cuando el techo del inmueble -una casona de adobe de más de mil metros cuadrados ubicada en calle Ejército con Claudio Gay- colapsó de forma parcial.

Ante ello, al menos seis personas salieron del lugar por sus propios medios, mientras que los vecinos -que aseguran que el recinto funcionaba como casa okupa- fueron desalojados de sus casas con ayuda de Bomberos.

De acuerdo con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, la municipalidad ya había desalojado el inmueble anteriormente y ordenó a sus dueños a repararla en agosto, aunque el propietario original "falleció y la sucesión es la que tiene que hacerse responsable de esto", dijo.

"Lo que sucedió ayer (jueves), probablemente, es consecuencia de la caída de granizos el día martes, que obstruyó bajadas de agua en muchos edificios (...). Una vez que se determine el estado en que está el inmueble, pueden suceder varias cosas: que se mantenga la orden de reparación o que se determine la demolición total si es que ya no es recuperable", señaló el jefe comunal.

En el lugar se encuentra trabajando personal del Serviu Metropolitano y la Dirección Municipal de Obras. También arribaron a la zona funcionarios de Senapred, por lo que se mantendrá cortado el tránsito en la calle Ejército por el resto de la jornada.

Vecinos aún no pueden volver a vivir en sus casas

A los vecinos, en tanto, se les permitido entrar de a uno a sus casas a sacar sus pertenencias, aunque relataron que todavía no pueden retornar a ellas.

"Adentro del edificio (colindante) no hay ningún tipo de problema, (el desalojo) fue más bien preventivo. Los bomberos pasaron departamento por departamento solicitándolo", contó un residente.

No obstante, en la casa afectada "siempre se se escucha ruido, fiesta y ese tipo de cosas. Es bastante irregular; espero que que se solucione pronto el problema", añadió.

Otro residente aseguró que "hay gente que durmió en las conserjerías. Sin embargo, varios tenían familiares o algún conocido cerca y pudieron pasar la noche. Ahora, se está en espera de qué va a pasar".

Historial de fiscalizaciones y advertencias de abandono

A través de un comunicado, el municipio capitalino advirtió que la casona "está catalogada como Inmueble de Conservación Histórica y se encuentra en la Zona de Conservación Histórica B7 Dieciocho-Ejército, de acuerdo con el Plan Regulador Comunal de Santiago".

El historial de fiscalización sobre el predio data del 2023, cuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) instruyó al propietario, mediante una resolución, ejecutar obras inmediatas de reparación ante el visible deterioro de su frontis.

La situación se tornó más compleja a mediados de 2026, cuando vecinos del sector denunciaron la caída de un muro medianero.

En aquel momento, la inspección técnica detectó que, si bien la fachada principal no presentaba desprendimientos hacia la calle, "advirtió signos de abandono y avanzado deterioro de los elementos constructivos en el sector afectado".

"Debido a que no fue posible ingresar, no se pudieron determinar técnicamente las causas específicas del desprendimiento ni establecer los antecedentes constructivos del muro medianero. Ante las condiciones observadas, el 14 de agosto se dictó la resolución que dispuso medidas de reparación y fue notificada el 17 de agosto", puntualizó el escrito.

Acciones legales y eventual decreto de inhabitabilidad

"Tras el nuevo colapso, la DOM continuará revisando los antecedentes técnicos y administrativos y gestionará las actuaciones necesarias para evaluar si corresponde solicitar la declaración de abandono del inmueble, conforme a la normativa vigente", informó el municipio.

Asimismo, dio cuenta que, "con los antecedentes técnicos pertinentes, incluidos los informes de los organismos de emergencia y de profesionales competentes en materia estructural, se evaluará la adopción de medidas adicionales, entre ellas una eventual solicitud de declaración de inhabitabilidad, si corresponde".

"Lo anterior no excluye la aplicación de medidas urgentes de resguardo que resulten necesarias, según las competencias de los organismos respectivos y los antecedentes que se recaben", cerró el comunicado.