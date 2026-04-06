Cadena de supermercados congela por dos meses precio de más de 70 productos

La cadena de supermercados Tottus anunció que durante abril y mayo "congelará" los precios de más de 70 productos considerados "esenciales", para así "contribuir al bolsillo de las personas frente al contexto económico actual".

La medida afecta a "productos de primera necesidad" como arroz, pan a granel, fideos, carne molida, leche, yogurt, huevos, aceite y alimento para mascotas, entre otros; los que están listados en el sitio web de la empresa, bajo el concepto de "precios protegidos".

Según Sebastián Quijada, gerente comercial de Tottus, el 80% de los clientes de la marca "adquiere al menos uno" de los productos con precio ahora fijo, lo que también aplica para las compras a través de canales digitales.