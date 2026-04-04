Manchester City apabulló a Liverpool con una goleada para avanzar a semis de FA Cup
Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
Con un contundente 4-0, Manchester City derrotó a Liverpool para convertirse en el primer semifinalista de la FA Cup, donde enfrentará al vencedor entre West Ham United y Leeds United.
Erling Haaland fue la figura de la jornada con un triplete (39', 45+2' y 57'), acompañado por el tanto de Antoine Semenyo (50'). Por el lado de los "reds", Mohamed Salah falló un penal, aunque el marcador final ya estaba sentenciado.