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Manchester City apabulló a Liverpool con una goleada para avanzar a semis de FA Cup

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
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Con un contundente 4-0, Manchester City derrotó a Liverpool para convertirse en el primer semifinalista de la FA Cup, donde enfrentará al vencedor entre West Ham United y Leeds United.

Erling Haaland fue la figura de la jornada con un triplete (39', 45+2' y 57'), acompañado por el tanto de Antoine Semenyo (50'). Por el lado de los "reds", Mohamed Salah falló un penal, aunque el marcador final ya estaba sentenciado.

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