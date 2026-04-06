CuentaRUT eliminará el cobro de 300 pesos por transferencias a otros bancos

BancoEstado anunció la eliminación del cobro de 300 pesos por transferencias electrónicas de fondos (TEF) realizadas desde CuentaRUT hacia otros bancos, medida que calificó como un "hito histórico" en el avance de la inclusión financiera en el país.

La medida, que comenzará a operar desde el 15 de abril, impactará directamente a los más de 15,5 millones de clientes de CuentaRUT, uno de los productos bancarios más masivos del país. Con este cambio, la entidad avanza en la consolidación de un ecosistema gratuito de servicios financieros básicos.

Según detalló el banco, esta iniciativa se suma a una serie de medidas implementadas en los últimos años para reducir costos dentro de su red. Entre ellas, la eliminación de cobros en transferencias entre clientes del banco, giros en CajaVecina, cajeros BancoEstado y sucursales.

Además, la institución destacó su proceso de modernización, que incluye el impulso de herramientas digitales como Rutpay -lanzado en 2025-, con el objetivo de transformar CuentaRUT en una billetera digital que integre pagos, beneficios y comercio.

También se ha avanzado en la habilitación de pagos sin contacto en sistemas de transporte regional, ampliando el acceso a medios electrónicos en zonas donde predominaba el uso de efectivo.

Pese al anuncio, algunos cobros asociados al uso de CuentaRUT se mantendrán vigentes. Entre ellos:

Giros en cajeros automáticos de otros bancos ($300)

Consultas de saldo en esos mismos cajeros ($100)

Reposición de tarjeta por pérdida o robo ($1.000)

Duplicado de tarjeta en sucursal (0,05 UF + IVA)

Transacciones y compras en el extranjero (con comisión del 1,9%)

El banco enmarcó este anuncio en los 20 años de CuentaRUT, destacando su rol en la bancarización del país bajo el concepto "si tienes un RUT, tienes CuentaRUT". Asimismo, subrayó el impacto de su red de atención, especialmente a través de CajaVecina.