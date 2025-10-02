Cyber Monday 2025: ¿Cuándo comienza y cuántos días dura?

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció una nueva versión del Cyber Monday 2025, evento de compras online que reúne a distintas marcas y comercios electrónicos, con descuentos y promociones especiales a fin de impulsar el comercio digital.

En esta instancia, participarán 656 marcas y plataformas de comercio electrónico, de las cuales 31 se incorporan por primera vez al evento.

¿Cuándo será el Cyber Monday 2025?

De acuerdo con la CCS, el Cyber Monday 2025 comenzará a partir de las 00:00 horas de este lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el 8 de octubre, aunque hay algunas tiendas que extenderán sus promociones durante un par de días más.

Los usuarios podrán acceder a las promociones a través del sitio web cyber.cl, o por medio de la aplicación CyberApp, la cual ofrece la opción de filtrar las búsquedas de acuerdo con sus intereses.

La CCS estima que esta edición del Cyber Monday podría generar ventas por US$ 490 millones, una proyección que se enmarca en el buen desempeño del comercio electrónico en Chile, el cual alcanzó US$ 4.725 millones durante el primer semestre de 2025.