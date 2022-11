Estudio a las salchichas en Chile: ¿De qué están hechas?

La Organización de Consumidores y de Usuarios (Odecu) evaluó la calidad nutricional de las principales marcas de salchichas que se venden en el mercado chileno para verificar si cumplen con la reglamentación vigente.

El estudio, que analizó un total de 11 productos, realizó un estudio genético para identificar a través del ADN el tipo de especie cárnica utilizada en la preparación de estas salchichas.

De los resultados obtenidos, sólo una muestra (San Jorge Tradicional) cumplió con el total de los aspectos evaluados, mientras que, las 10 muestras restantes presentan uno o más no cumplimientos respecto a los requisitos obligatorios de informar en su rotulación.

El presidente de Odecu, Stefan Larenas, destacó que "solo el 45 por ciento (cinco muestras) cumplen con la rotulación en su lista de ingredientes. Las seis muestras restantes, equivalentes al 55 por ciento, presentan uno o más incumplimientos en su composición y/o rotulado".

"Las deficiencias detectadas corresponden a: contenido de un ingrediente no rotulado; rotulado de un ingrediente que no contienen y/o no cumplimiento a la obligación de rotular sus ingredientes en orden decreciente en proporción", precisó.

LOS RESULTADOS

PF Tradicional: Aunque rotulan ser fabricadas con carne de pollo y cerdo, arrojaron un 36 por ciento de carne de pavo que no está rotulada.

Montina Tradicional: Rotula ser fabricada con carne de pollo y cerdo, pero resultó no tener cerdo y contener un 15 por ciento de pavo, tampoco rotulada.

Salchicha Sureña Líder: Declara estar fabricada con carne de pollo y cerdo, pero se encontró un 5 por ciento de vacuno que declara en el rotulado.

Receta del Abuelo, Salchicha Sureña: Aunque declara estar fabricada principalmente de vacuno y cerdo, el análisis de ADN arrojó que es un 85 por ciento cerdo, 11 por ciento vacuno y 4 por ciento pavo, que no está declarado.

PF Salchicha Sureña: Declara estar fabricada principalmente con pollo y cerdo, pero el análisis arrojó que es un 65 por ciento de cerdo, 12 por ciento de pollo y 1 por ciento de vacuno (no declarado).

Receta del Abuelo, Salchichas Premium: Declaran ser fabricadas con carne de cerdo y vacuno. Resultó ser 86 por ciento cerdo, 12 por ciento de pollo no declarado y 2 por ciento de vacuno.

En otros resultados, la marca Receta del Abuelo, en su versión Salchicha Sureña, no cumple con la cantidad de grasa total rotulada. Señala tener 15,9 g/100g, pero se encontraron 27g.

Además, para la cantidad de sodio, seis marcas no cumplen con lo rotulado. Todas registran mayor cantidad de lo enunciado. Estas son:

Salchicha Tradicional, La Preferida

Salchicha Sureña, Líder

Salchicha Sureña, Receta del Abuelo

Salchicha Sureña, PF

Salchicha Premio, Receta del Abuelo

Respecto a las proteínas, pese a incluirlas en su fabricación y cumplir con el rotulado, Odecu planteó que las salchichas no pueden considerarse una buena fuente de proteínas, dada su alta cantidad de grasa, en comparación con la proteína del huevo por ejemplo.

Estudio a las salchichas en Chile: Sólo una de las 11 investigadas cumple con su rotulado by Cooperativa.cl on Scribd