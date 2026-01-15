A 50 años de su creación, la Vicaría de la Solidaridad fue homenajeada en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles un homenaje a la Vicaría de la Solidaridad, creada en 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez -al alero de la Iglesia Católica- para la defensa de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.

La Vicaría realizó un trabajo interdisciplinario, sin distinción de credo ni de convicciones políticas. Si bien se centró en la asistencia legal a víctimas de la dictadura, también entregó apoyo económico, social, médico y espiritual durante los años que duró el régimen.

Todo este trabajo estuvo en manos de voluntarios, quienes, a través de labores en terreno, acompañaban a las familias tanto con ayuda jurídica como emocional. La extrabajadora de la Vicaría, Daniela Sánchez, compartió su experiencia en la institución: "Hicimos lo que debíamos hacer. Éramos gente joven, con compromiso social. Lo hicimos con muchas ganas, con mucha esperanza en la democracia, pero también con bastante fuerza en la denuncia".

También recordó que ella trabajó en el departamento a cargo de la solidaridad con las organizaciones populares, porque según explica, la represión no solo afectó a los derechos individuales, sino que impactó de inmediato a los derechos de las personas detenidas y de su entorno. "Nos quedó en evidencia que la defensa de los derechos humanos individuales era indesligable de la defensa y promoción de los derechos humanos", explicó.

Otro de los méritos de la organización fue la recopilación de testimonios de las víctimas, acción que, terminada la dictadura, contribuyó a la creación de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

El abogado Javier Luis Egaña, quien fue el primer secretario ejecutivo de la organización, subrayó el reconocimiento del Gobierno: "Tuvieron que pasar 50 años para que un jefe de Estado convocara a los trabajadores y trabajadoras de la Vicaría para hacerles un reconocimiento".

El miembro de la Vicaría también destacó que han recibido diversos reconocimientos de instituciones como el Colegio Médico, el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia. Sobre el acto, reflexionó que "yo creo que ayudan mucho para el alma de aquellos que se entregaron por mucho tiempo a esta causa".

También en el marco de esta conmemoración, se está presentando en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos una exposición titulada "Memoria y Verdad". Se trata de una muestra de material documental y fotografías sobre la Vicaría. Esta es una actividad gratuita y que no requiere inscripción previa. Fue inugurada el 10 de enero y permanecerá hasta abril en la explanada del recinto.