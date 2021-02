Adolescente víctima del caso Pío Nono: "Psicológicamente no me siento bien"

El adolescente de 17 años A.J.A.A., quien cayó al Río Mapocho el viernes 2 de octubre del año pasado, luego de ser embestido en el Puente Pío Nono por el ahora ex carabinero Sebastián Zamora, confesó que se encuentra profundamente afectado, desde el punto de vista físico y psicológico, por el incidente.

"Psicológicamente no me siento bien", dijo el joven al prestar declaración, el pasado 12 de enero, ante la fiscal Tania Sánchez, la comisario Valeria Hernández y el subcomisario Cristián Lizama, estos últimos, integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

"Al principio quise recuperarme, pero luego comencé a darme cuenta de lo que me pasó... Lloraba todas las noches, no paraba de llorar, no salía de mi pieza ni para comer", relató el menor, según consigna El Mercurio este jueves.

"Nunca he sido una persona con achaques, pero esto me cambió totalmente: Hay gente que lo tira como broma, diciendo que soy 'el niño que se quiso bañar en el río', pero a mí me afecta demasiado", señaló, aludiendo al deplorable tuit que lanzó tras el incidente la hoy candidata a constituyente Teresa Marinovic.

"Hay gente que sabe quién soy, que me dice las cosas en broma, como para llamar la atención, pero no saben el daño que le causan a uno esos comentarios", añadió, antes de profundizar en las consecuencias físicas de la caída de altura.

"No puedo jugar a la pelota, no puedo ir al choque, no puedo andar en 'bici'. Las manos las puedo mover, pero hacer un mal movimiento me podría afectar demasiado. Sólo puedo hacer cosas livianas", explicó.