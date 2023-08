Carmen Hertz "esperaba más del Gobierno" al cumplirse 50 años del golpe

La diputada Carmen Hertz (PC) expresó que "habría esperado más del Gobierno" respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, porque este hito espera que sea un "acto de Estado", por su obligación de reconocer lo que sucedió y entregar garantías de no repetición.

A menos de tres semanas del 11 de septiembre, la también vicepresidenta de la Cámara Baja afirmó en entrevista con La Tercera que su expectativa de esta conmemoración "es más bien la obligación de que el Estado de Chile tiene de conmemorar este crimen como tal, como un acto de Estado, señalando la verdad de lo que ocurrió".

"Amén de esa verdad colectiva, hemos señalado siempre que otra fuente importante de memoria es y será la justicia. En esos pilares se asientan las garantías de no repetición de los crímenes de exterminio", añadió.

En esta línea, dijo esperar que haya "actos de Estado" y no solo proyectos de ley, sino que lo que haga el Gobierno sea con "rasgos de Estado", y que el discurso del Presidente Gabriel Boric se señale "el carácter de la verdad histórica respecto de lo que fue el golpe" porque, a su juicio, lo que no puede hacer es "negar la verdad histórica de lo que fue el golpe de Estado en Chile, que fue una felonía y un crimen de lesa humanidad".

Sin embargo, la parlamentaria comunista declaró que "habría esperado más del Gobierno. Creo que ahora de alguna manera se está tomando un sentido de Estado en relación a la conmemoración".

"El sistema internacional ha establecido que en las sociedades que sufrieron opresión o prácticas genocidas o de exterminio, el Estado está obligado a hacer colectiva la verdad histórica. Eso es lo único que entrega garantías de no repetición, no frases vacías. El 'nunca más' no puede ser una frase retórica, tiene que ser con contenido", recalcó.

Pese a lo anterior, valora el Plan Nacional de Búsqueda que está implementando el Gobierno.

EN LA DERECHA SON "HEREDEROS POLÍTICOS DE QUIENES PROPICIARON EL GOLPE"

Respecto a la conmemoración de la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, Hertz expresó que es una "vergüenza" que toda la derecha haya pedido su lectura que, según señaló, "deshonró en su momento a la Cámara de Diputados. Una declaración en la cual se llama a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que eran ministros del Presidente Allende en ese momento, a intervenir. Es claramente una declaración golpista".

Consultada sobre cuál es el riesgo de que se reivindique esa declaración, dijo que "es algo muy peligroso, porque muestra cuál es el talante político de este sector. Son todos, parece ser, los herederos políticos de quienes propiciaron el golpe y el exterminio. Son los herederos políticos, y eso es un peligro social. Están evidenciando que si las condiciones se dan, volverían a hacer lo mismo".

Y acerca de la postura de la derecha durante la conmemoración, la diputada indicó que "yo esperaba que al menos admitieran que el golpe de Estado fue un crimen. Al menos. Hasta ahora no ha sido así, es todo lo contrario. Están justificando el golpe de Estado parlamentarios de derecha, cuestión que hace cinco años no habría sido posible en este país".