Caso Campillai: Excarabinero apareció en público tras obtener libertad condicional

Un día después de ser notificado de que recibiría la libertad condicional, el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por el caso de la senadora Fabiola Campillai, participó y habló en un acto público.

Según informó El Mercurio, el exuniformado asistió a la Expo Family, realizada el sábado en el Parque Araucano de Santiago, a la asistieron figuras del Partido Libertario como Johannes Kaiser, Vanessa Kaiser y Hans Marowski, además de la exministra Mara Sedini.

"Llevamos seis años privados de libertad; seis años en donde quisieron hacernos daño, (pero) aquí estamos, más fuertes que nunca", dijo Maturana, que asistió aprovechando un permiso de salida de fin de semana, ya que el nuevo beneficio se hará efectivo el próximo 2 de diciembre.

En su breve intervención, y flanqueado por el exteniente coronel Claudio Crespo -absuelto en el caso de Gustavo Gatica- Maturana recordó que su hijo cumplió 19 años el mismo viernes que él recibió la notificación sobre la libertad condicional, y "lo único que pedía era que su papá nunca más volviera a la cárcel".

El excarabinero "recibió una ovación de los asistentes", consignó El Mercurio.