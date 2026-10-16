Excarabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai obtuvo la libertad condicional

Por unanimidad, la Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió este beneficio al excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de Fabiola Campillai, ataque cometido durante el estallido social de 2019.

El fallo emitido este viernes establece que "el solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026".

Maturana cumple una pena de 12 años y 183 días de presidio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina (Región del Maule), tras ser declarado culpable de haber disparado la bomba lacrimógena que causó severos daños a la ahora senadora Campillai.

La víctima del ataque presentó su oposición por escrito, pero también acudió personalmente en esta jornada ante la Comisión de Libertad Condicional para objetar la solicitud del excarabinero.

Entre sus argumentos, la parlamentaria sostuvo que debía exigirse el cumplimiento de dos tercios de la pena, y cuestionó que Maturana no le haya pedido disculpas ni expresado públicamente arrepentimiento por lo ocurrido.

Además, advirtió sobre las consecuencias que su eventual salida podría tener para su seguridad y su integridad psíquica, y pidió considerar los estándares internacionales en relación al cumplimiento de las condenas y los derechos de las víctimas.