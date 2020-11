Justicia concluye que no ocurrió la "crucifixión" denunciada en comisaría de Peñalolén

El 13er Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo parcial de la investigación sobre la supuesta "crucifixión" de detenidos en la 43a Comisaría de Peñalolén, denunciada como ocurrida el 21 de octubre de 2019, en los primeros días post "estallido social", y que motivó una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

"Todas las diligencias de investigación, las cámaras de video, la declaración de una de las víctimas, permiten concluir que, en esos términos, exacta y precisamente, eso (la crucifixión) no sucedió", dijo el lunes el juez Eduardo Gallardo.

Sin embargo, acotó el magistrado: "No estoy en condiciones de sobreseer totalmente el caso, porque ni siquiera puedo descartar del todo que, aquello que si sucedió (...) sea categóricamente irrelevante desde el punto de vista penal", consigna El Mercurio.

"Hay que perseguir las violaciones de los derechos humanos ocurridas a partir del 18 octubre, pero perseguir los delitos que efectivamente se cometieron; ése es el rol institucional del Ministerio Público (...) y, en este caso, me da la sensación de que eso es precisamente lo que se ha hecho", añadió Gallardo.

Sí hubo apremios ilegítimos

Según expuso en la audiencia el fiscal Miguel Ángel Orellana, los diversos peritajes y declaraciones de testigos -especialmente el análisis de las cámaras de la unidad policial- permitieron descartar la versión sobre la "crucifixión", pero constatar que en el lugar sí ocurrieron torturas y apremios ilegítimos; hechos por los que ya hay tres carabineros formalizados.

"La solicitud de sobreseimiento definitivo no tiene que ver con que en la 43a ese día (21 de octubre de 2019) no se cometieron abusos o afectación a los derechos humanos. Eso no es lo que yo estoy pidiendo en esta audiencia, porque tengo claro que ese día y esa noche sí se produjeron (apremios), y más de los que hemos formalizado", indicó el persecutor.

Noticias falsas como factor de "animosidad" contra Carabineros

La decisión judicial fue comentada por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien llamó a "confiar en la justicia y esperar las resoluciones judiciales".

La autoridad apuntó que "mucho daño hicieron noticias falsas que se dieron a conocer respecto de Carabineros (en el marco del estallido), tanto el (supuesto) centro de torturas en Metro Baquedano", ya descartado, "como también esta 'crucifixión' de personas privadas de libertad en Peñalolén".

"Claramente estas denuncias falsas, que terminan siendo descartadas por parte de la Justicia, han tenido una serie de implicancias en la animosidad que muestran las personas que cometen actos de violencia en contra de cuarteles policiales", dijo Galli a El Mercurio.