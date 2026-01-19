"Demasiado triste": El fuego volvió a quemar viviendas ya afectadas en Penco

Un nuevo foco de incendio se registró este lunes en la población Ríos de Chile de la comuna de Penco, en la Región del Biobío, en medio del proceso de remoción de escombros tras los incendios que arrasaron con bloques de departamentos durante la madrugada del domingo.

En el lugar, un block que ya había sido consumido por las llamas volvió a arder producto de la reactivación de puntos calientes, lo que obligó a una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la noche se escucharon explosiones en distintos sectores, asociadas principalmente a balones de gas que no habían sido retirados y que, al entrar en contacto con altas temperaturas, generaron nuevas llamas.

Bomberos concurrió con al menos dos unidades, apoyadas por Carabineros, quienes debieron despejar el sector en medio del afán de vecinos que trabajaban en la remoción de escombros y el rescate de enseres que se habían "salvado" del incendio original.

La situación generó momentos de alto dramatismo, con personas corriendo, sacando nuevamente camas, sillas y objetos personales desde los departamentos afectados, mientras los equipos de emergencia trabajaban por distintos frentes para contener el fuego y evitar su propagación.

"Demasiado, demasiado triste... No tengo palabras", dijo a Cooperativa una de las vecinas afectadas mientras escapaba con su mascota en brazos.

Las labores se vieron dificultadas, además, por la compleja geografía del lugar, con pendientes pronunciadas que obligaron a Bomberos a extremar esfuerzos para acceder a los puntos más comprometidos, en una zona donde las estructuras quedaron prácticamente inutilizables tras el paso del fuego.

Los voluntarios explican la necesidad de enfriar completamente los sectores afectados para evitar nuevos rebrotes, ya que las altas temperaturas y los restos de material combustible facilitan que el fuego vuelva a activarse, incluso cuando gran parte del lugar ya ha sido arrasado.