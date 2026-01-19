Gobierno rechaza críticas por incendios: "No hubo espacio ni horas donde no estuviéramos presentes"

Revisa el Minuto a minuto de los incendios forestales que afectan al país

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, expresó este lunes su molestia ante los cuestionamientos de algunas autoridades locales sobre la celeridad de la respuesta gubernamental frente a los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur.

La polémica comenzó tras las duras declaraciones del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien la mañana del domingo fustigó la gestión de la emergencia: "No quiero criticar, pero quiero decir que no puede ser que el Estado de Chile —y lo digo de esa forma, no al Gobierno para no caer en una crítica política— hasta el momento la respuesta sea cero. Este incendio ha sido combatido por los bomberos y por personal municipal. Llevamos de las 11:30 a las 9:00 de la mañana combatiendo un incendio literalmente solos", afirmó el jefe comunal.

Desde Concepción, el subsecretario Ramos desestimó estas versiones, asegurando que el despliegue fue ininterrumpido. "Estoy un poco molesto con todo este debate. Lo voy a decir muy honestamente: no entiendo de dónde apareció este debate de que no habíamos actuado a tiempo".

"Me cuesta entenderlo, porque precisamente durante toda la madrugada (del domingo), de hecho, yo mismo me comuniqué con el alcalde de Penco por teléfono, desde el teléfono del delegado presidencial —porque estaba al lado de él— a las dos de la mañana, y todos los seremis estaban en el lugar y todos los servicios de emergencia estaban trabajando. El Estado ha estado súper presente", enfatizó.

Cronología del despliegue

Para sustentar su postura, la autoridad detalló que el trabajo preventivo comenzó días antes de los siniestros. "El día jueves yo había estado en la zona revisando, por mandato del Presidente, las capacidades con las cuales podíamos enfrentar incendios... Luego, el día sábado en la noche, estábamos con la directora de Senapred y con el director de Conaf monitoreando todo desde nivel central", dijo.

"A las 2:00 de la mañana el Presidente decreta estado de excepción, me instruye viajar y desplazarme a la zona con el subsecretario Montero. A las 7:00 de la mañana estábamos volando... Entonces, no hubo espacio donde no estuviéramos. No hubo espacio ni horas donde nosotros no estuviéramos activos y presentes en esto", subrayó Ramos.

El rol de los organismos técnicos y las Fuerzas Armadas

Respecto a la coordinación con los municipios, el subsecretario recordó que la información oficial emana de Senapred, Conaf y el jefe de la Defensa Nacional (Jedena), que "se ha encargado también de transmitirles a los alcaldes y a todo el mundo que siempre estuvieron acompañados. Ahora, el fenómeno produjo tal impacto que evidentemente autoridades locales también estuvieron muy impactadas por lo que estaba pasando, y eso es normal", explicó.

Finalmente, Ramos desmintió la supuesta ausencia militar en las primeras horas de la catástrofe. "Otro dato más para la cuenta: durante la madrugada se decía que no estaba el Ejército. El Ejército evacuó gente durante la noche (del sábado)... De hecho, ¿quiénes ayudaron a evacuar el hospital de Penco? Fue el Ejército. Evacuamos por mar a la gente en Punta de Parra", concluyó.