Incendio en Melipilla afecta a 1.870 hectáreas y su humo cubre Santiago

El incendio forestal "Quilamuta" mantiene este martes bajo alerta roja a la comuna de San Pedro, perteneciente a la Provincia de Melipilla, en la Región Metropolitana.

La proximidad del fuego a sectores habitados ha movilizado a las autoridades y a los organismos de emergencia: según el último balance técnico proporcionado por la Conaf, el siniestro ha consumido una superficie de más de 1.870 hectáreas, tres viviendas y se mantiene en estado "en combate".

Adicionalmente, el viento trasladó una densa humareda hacia las comunas que forman parte de la ciudad de Santiago.

Debido a la rápida propagación y el riesgo estructural, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente la alerta roja activa desde ayer, lunes, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Santiago.

Para enfrentar la emergencia, se ha dispuesto un gigantesco despliegue de recursos aéreos y terrestres. Rodrigo Ilabaca, miembro de Conaf, detalló algunos de los recursos desplegados: "Tenemos tres aviones cisterna, un avión tanquero que acaba de hacer la descarga, un avión de observación y cuatro helicópteros", dijo.

Adicionalmente, el combate del fuego cuenta con el apoyo de múltiples Cuerpos de Bomberos provenientes de una amplia zona, incluyendo San Pedro, Melipilla, Alhué, Santo Domingo, Metropolitano Sur, San Antonio, Las Cabras, Litueche, El Monte, Ñuñoa, Peñaflor-Padre Hurtado, Puente Alto, María Pinto, Talagante y Tiltil, además del aporte de camiones aljibe de las municipalidades de San Pedro y Alhué.

"Tenemos trabajando 58 carros de Bomberos, 250 bomberos, siete brigadas de Conaf, cuatro helicópteros y dos aviones (...). Están todas las capacidades desplegadas, pero requerimos la colaboración de la comunidad", dijo el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.

"Vamos a disponer de un albergue en caso de que ninguna persona quede en situación de desprotección", afirmó.

Pese a la magnitud del incendio, no se han reportado lesionados todavía.

Incendio "conflictivo, extremo y de mucha velocidad", con "saltos importantes"

El director regional metropolitano de Senapred, Miguel Muñoz, señaló que "se despacharon cinco mensajes SAE de evacuación para comunidades aledañas que estaban amenazadas por el incendio.

"Es un incendio conflictivo, extremo y de mucha velocidad, por lo que es importante que la comunidad haga caso a las alertas", sostuvo.

Asimismo, Muñoz que "(el fuego) saltó, de repente, de 450 hectáreas (quemadas) a mil y, en la tarde, a 1.600. Por lo tanto, ha tenido unos saltos bastante importantes, lo que tiene que ver con el tiempo y la topografía, que no ayudan en nada".

El director metropolitano de Senapred estimó que "en un par de días más" se extinga el fuego, aunque las condiciones meteorológicas de este miércoles "iban a ser bastante mejores, de acuerdo con la DMC (Dirección Meteorológica de Chile)".

Respecto a la evacuación, se han enviado "ocho mensajes SAE desde ayer (lunes). A la gente le llega, pero como ve que está lejos el incendio, no se preocupa y está evacuando justo cuando las llamas están encima. Se exponen ellos y, de paso, exponen a los organismos de primera respuesta, lo que es complejo. El llamado es a evacuar cuando el SAE se activa", añadió.

En la misma línea, desde Conaf, Ilabaca afirmó que el siniestro "tenía una velocidad de 100 metros por minuto cuando comenzó, a lo que no somos capaces de sobrevivir ni de arrancar. Por lo tanto, cuando nos llega la alerta SAE, debemos hacer caso".

"No pensamos que se iba a propagar tan rápido"

"El fuego comenzó por otro lado, en (los sectores de) Caimbao y Lo Encañado. Y, de allá, el viento empezó a salir para acá, hizo una 'U' y subió hacia arriba. Fue muy rápido", relató a Cooperativa una mujer identificada como Verónica, que perdió su casa.

"No le tomamos tanto asunto porque los vecinos decían 'está en tal lugar el fuego, están Conaf y Bomberos trabajando', entonces nosotros no pensamos que se iba a propagar tan rápido. Pero fue demasiado rápido", lamentó.

Otro residente, identificado como Héctor, también contó que el siniestro "agarró todo el cerro de al frente y el viento hizo turbulencias y se lo trajo para acá".

Sin embargo, el vecino afirmó que no sufrieron daños gracias a Bomberos: "Estratégicamente, se pusieron en el patio de la casa con mangueras, la roderaron y comenzaron a mojarla (...). Nos hicieron evacuar, pensábamos volver como a las dos de la mañana, pero no se podía; el fuego era altísimo".