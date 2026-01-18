Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.9°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Presidente Boric: "Tenemos 18 fallecidos confirmados, pero esa cifra aumentará"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario proyectó más de mil viviendas afectadas por los siniestros en el Biobío y Ñuble.

Presidente Boric:
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric hizo un balance de los incendios forestales que azotan las regiones de Ñuble y Biobío y lamentó la confirmación de "18 personas fallecidas", aunque "está la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada