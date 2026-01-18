Presidente Boric: "Tenemos 18 fallecidos confirmados, pero esa cifra aumentará"
El Mandatario proyectó más de mil viviendas afectadas por los siniestros en el Biobío y Ñuble.
El Presidente Gabriel Boric hizo un balance de los incendios forestales que azotan las regiones de Ñuble y Biobío y lamentó la confirmación de "18 personas fallecidas", aunque "está la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar".