Lluvias: Las comunas que tendrán clases suspendidas este lunes

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de las clases en 24 comunas de la zona centro sur del país, e informó el cierre parcial de colegios en otras 15, debido a los daños que ha provocado en diversos establecimientos y caminos el sistema frontal del fin de semana.

De acuerdo a esa cartera, 212 recintos reportan algún tipo de daño, principalmente por filtraciones, goteras, inundaciones, problemas de techumbre y acceso, los que se concentran en las regiones de O'Higgins (73), Valparaíso (67), Ñuble (32) y Metropolitana (23) y Maule (17). De este total, solo 8 establecimientos educacionales registran daño mayor.

Anunciamos que algunas comunas de la zona centro sur del país suspenderán sus clases el día de mañana lunes 21 de agosto, por motivos relacionados al #SistemaFrontal. Revisa cuáles son y mantente informado.

Con todo, en la Región de O'Higgins la suspensión aplicará en Doñihue; Pichidegua; Pichilemu; Marchigüe; Paredones; San Vicente; Coltauco; Peumo; Las Cabras y Rengo, así como en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Colchagua, es decir, en San Fernando; Placilla; Chimbarongo y Nancagua.

Otros establecimientos de esa zona que no tendrán clases son la Escuela Santa Matilde (Palmilla), el Colegio María Escobillana (Graneros) y la Escuela Suecia (Requínoa).

Previamente, la Seremi de Educación del Maule indicó que la medida afectará a toda la región, aunque en este caso estaba programada por actividades del Congreso Pedagógico y Curricular en la zona.

En el caso del Ñuble, no habrá clases en las comunas de Cobquecura; San Carlos; Coihueco; Ñiquén; San Fabián; San Ignacio; Pinto y Quirigüe.

También se reportaron suspensiones en el Liceo Polivalente Marta Colvin Andrade (Chillán) y la Escuela Huacamala (Quillón).

Respecto a la Región del Biobío, el Mineduc informó la cancelación de actividades en establecimientos de Yumbel, Tomé y Quilaco, aunque también se cancelaron parcialmente en otras comunas.

Por ejemplo, en Los Ángeles no habrá clases en las Escuelas Rinconada del Salto y el Liceo Llano Blanco, por las crecidas en los ríos Laja y Duqueco, mientras que la Alcaldía de Antuco suspendió las actividades en todos los colegios municipales.

Otros colegios que no dependen de la medida el Mineduc son Escuela Chanco (Concepción), Escuela Valle Arauco (Arauco), Colegio Básico Villa Acero y Escuela Alonkura (Hualpén), Internado Los Boldos (Santa Bárbara), Escuela Internado y El Esfuerzo (Quilleco), y Escuela Particular Cauñicu y Escuela Particular Trapa Trapa Butalelbum (Alto Biobío).

Los recintos que cerrarán para ser ocupados como albergues son la Escuela Básica Rinconada y Liceo Llano Blanco (Los Ángeles), Escuela Toqui Lautaro (Nacimiento), Escuela Luis Alberto Acevedo (San Pedro de la Paz) y Escuela Patagual (Coronel).

Finalmente, el único establecimiento de la Región Metropolitana que no tendrá clases este lunes es la Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza, de la comuna de Talagante.