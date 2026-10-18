Retiran piedras y barro de quebrada en Las Condes ante pronóstico de lluvias

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), realiza trabajos con maquinaria pesada en Quebrada Onda, en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, para retirar piedras, sedimentos y escombros acumulados tras el aluvión del pasado 8 de octubre.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, explicó que el fenómeno provocó que la quebrada perdiera capacidad para transportar material, por lo que se inició el retiro de 30.000 metros cúbicos de sedimentos y piedras.

"Lo que está haciendo la Dirección de Obras Hidráulicas es remover 30.000 metros cúbicos de piedras y de sedimentos desde el sábado pasado", señaló la autoridad, quien detalló que durante la primera semana se habían retirado 7.000 metros cúbicos.

Según Balmaceda, se espera completar las labores durante las próximas dos semanas, con el objetivo de recuperar la capacidad de la quebrada, especialmente ante los pronósticos de nuevas lluvias para los próximos días.

No se descartan trabajos para ensanchar la quebrada

El aluvión del 8 de octubre afectó una superficie de 13,1 kilómetros cuadrados en la comuna y provocó el ingreso de barro a más de 2.000 viviendas, algunas de las cuales todavía se encuentran en proceso de limpieza.

Además, no se descarta que en las próximas semanas o meses se realicen trabajos para ensanchar Quebrada Onda y aumentar su capacidad de conducción de sedimentos.

El plazo de las obras podría variar dependiendo de las condiciones meteorológicas y de los efectos que deje el nuevo sistema frontal pronosticado para la Región Metropolitana, cuyo día de mayor impacto se espera que sea el martes.