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Las Condes: Continúan los trabajos de remoción de barro en zona afectada por aluvión

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Equipos de emergencia y cuadrillas de limpieza continúan desplegados este miércoles en el sector de Quebrada Honda, en la comuna de Las Condes, avanzando en las faenas de remoción de barro, despeje de vías y retiro de escombros tras el aluvión registrado el pasado 8 de octubre.

Las labores se concentran en habilitar los accesos principales, retirar el sedimento acumulado en zonas residenciales y prevenir nuevos riesgos para los vecinos del sector precordillerano.

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