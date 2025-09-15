¿Desde cuándo se puede postular a gratuidad y becas en educación superior?

El Ministerio de Educación informó que el próximo 1 de octubre se iniciará el periodo de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior 2026, como la gratuidad, becas de arancel y créditos, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

El proceso estará disponible hasta el 22 de octubre de 2025, abierto para las personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como también para quienes se encuentran cursando una carrera, ampliando el acceso y permanencia en las instituciones acreditadas.

¡Anota esta fecha! 🤓 Si en 2026 quieres optar a algún beneficio para la educación superior, postula a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica #FUAS. El proceso de postulación se desarrollará entre el 1 y el 22 de octubre en https://t.co/Wt0ispFdMT ✅ pic.twitter.com/odztr566VZ — Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) September 15, 2025

¿Quiénes pueden postular al FUAS?

El FUAS es un trámite gratuito, en línea y de carácter obligatorio para quienes deseen acceder a financiamiento estatal para estudiar en la educación superior. Tras la postulación, el Ministerio cruza los antecedentes ingresados con las bases de datos de distintos organismos del Estado y asigna el beneficio que mejor se ajuste la realidad del postulante.

Los beneficios están abiertos a todas las personas que deseen ingresar a la educación superior, sin importar su edad, es decir, no son exclusivos para quienes egresan de cuarto medio.

En cuanto a la gratuidad, se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, permitiéndoles cursar una carrera sin pagar arancel ni matricula. En cambio, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.

En el caso de estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige haber cursado la enseñanza media en Chile.

Fechas importantes