Mineduc: Los colegios son seguros, pero es innegable que ocurren hechos excepcionales

En entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, expresó este martes su preocupación por la violencia registrados en algunos colegios y alrededores, como el caso de un adolescente de 17 años que recibió dos balazos camino a su liceo en la comuna de La Calera, en la Región de Valparaíso.

Aunque afirmó que "los establecimientos educacionales son lugares que son seguros", también admitió que "es innegable que efectivamente estamos teniendo en algunos espacios hechos que son de violencia crítica y que requieren en el fondo un abordaje más especializado".

Arratia destacó que, para lograr que las comunidades educativas sean espacios protegidos y seguros para todos, el Ministerio de Educación ha implementado desde mayo de 2024 el programa "Comunidades Educativas como Espacio Protegido", una iniciativa que trabaja en conjunto con diversas instituciones para prevenir la violencia y apoyar a las comunidades educativas.

En el plan, detalló, "se trabaja articuladamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de la Niñez, la Superintendencia de Educación, en distintas líneas en 50 comunas que priorizamos a lo largo del país. En todas las regiones hay al menos una comuna".

Agregó que también "se hizo entrega de un documento, un material con orientaciones, a los establecimientos educacionales para que puedan tanto prevenir como saber cómo manejar situaciones que ya son más más delicadas, que son ya definitivamente constitutivas de delito, pero que pueden pasar en los entornos, ya sea en los establecimientos o en las inmediaciones".

"Tenemos hechos que son excepcionales pero que por cierto que nos preocupan. Esos hechos excepcionales no deberían ocurrir, y para que no ocurran estamos trabajando articuladamente en este plan, pero es innegable que efectivamente están ocurriendo hechos y esos hechos nos tienen no sólo preocupados sino que ocupados para poder prevenir que no sigan ocurriendo. Por eso tenemos una articulación intersectorial muy fuerte para poder identificar dónde podrían haber eventuales riesgos, cómo acompañamos a esas comunidades educativas", indicó la autoridad.

"Las comunidades educativas no son ajenas" a los fenómenos sociales

Arratia alertó que "estamos, como sociedad, en un momento en que vemos intensificados algunos de los hechos de violencia, un aumento de hechos de alta connotación social, y las comunidades educativas no son ajenas a esto".

"Siempre se piensa que las comunidades son como un espacio de alguna manera como independiente y no; en las comunidades educativas, en los entornos de las comunidades, se reflejan estos fenómenos que son de la sociedad. La sociedad permea a la escuela y en la escuela se viven los fenómenos que se están viviendo en el resto, en la sociedad misma. La escuela es parte integrante de esa sociedad", apuntó.

"Ahora, nuestro desafío es cómo resguardamos que las comunidades educativas efectivamente sean espacios protegidos, espacios de resguardo del derecho a la educación para todos y todas, y en ese sentido hemos estado haciendo un trabajo", enfatizó la subsecretaria.