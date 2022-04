Ministro de Educación: Nos equivocamos al tener los colegios cerrados por tanto tiempo

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, comentó que fue una decisión "equivocada" mantener por tanto tiempo los colegios cerrados producto de la pandemia, debido a que esto provocó una "falta de socialización grave" lo que pudo haber gatillado hechos de violencia en los establecimientos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad de Gobierno señaló que "Latinoamérica, en particular Chile, tuvo 71 semanas los colegios cerrados. La comparación con países de Asia, Europa y África, es que la mayoría tuvo colegios cerrados entre 35 y 40 semanas".

"Yo creo que efectivamente nos equivocamos", manifestó el titular de Educación: "La falta de socilización de dos años fue muy grave, afectó. Por eso nosotros apostamos por la presencialidad, el Presidente (Boric) lo ha dicho: las escuelas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar".

Consultado sobre si hubo un error de la ex oposición al apoyar al Colegio de Profesores contra el ex ministro Figueroa cuando abogaba por un retorno a la presencialidad, Ávila señaló que "lo que sucedió ahí -me podría pasar a mí, por si acaso- fue falta de diálogo. Por eso he abierto las puertas del ministerio, me he reunido con todo el mundo y no tengo ningún problema de recibir a todos los gremios; pero con total claridad de que la política pública la fijamos nosotros".

¿CÓMO FRENAR LA VIOLENCIA ESCOLAR?

Sobre los escenarios de violencia escolar, el ministro señaló que son "multicausal" porque "también hay elementos de violencia más estructural".

"En el caso del sistema educativo hay una especie de reseteo (...) el sistema olvidó que esto era volver después de dos años, donde la salud mental, en general, se deterioró, en donde muchas familias perdieron su empleo, donde muchos niños perdieron familiares", alertó.

"(No) evitar las consecuencias (de la pandemia) en términos de socialización fue un error. No considerar una vuelta gradual, paulatina, y que permitiera, sobre todo, enfocarse en el desarrollo de habilidades socioemocionales, fue lo que no se hizo", aseguró el ministro.

Sobre las medidas que están tomando para frenar la violencia escolar, Ávila indicó que "es importante reconocer que en el sistema educativo chileno hay un plan de convivencia escolar (...) Lo primero es reactivar esa política que existe en el país".

"Lo segundo, estamos determinando, junto con la Superintendencia (de Educación), donde hay más focos de situaciones conflictivas. Eso vincularlo con las distinas seremías a lo largo del territorio y hacer una intervención directa en esos establecimientos. Claramente esa es una actividad que será muy discreta, porque la idea es no estigmatizar a los establecimientos", enfatizó la autoridad.

LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA MASCARILLA

Respecto a la flexibilización de la mascarilla en los colegios, el ministro Ávila sostuvo que le ha comentado a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, los "reportes que tenemos de los propios establecimientos, donde el profesorado señala la poca pertinencia (de la mascarilla) al momento de realizar Educación Física".

"He puesto a disposición toda la información que yo tengo disponible. Es muy importante que quien tome la decisión sanitaria sea el Ministerio de Salud, porque nosotros estamos a continuación de eso", cerró.